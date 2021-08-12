حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور والطلاب حول موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 وإعلانها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخاصة بعد إعلان مجلس الوزراء أمس بأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة بنفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، وأنه من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون خلال الفترة من 15 -18 أغسطس الجاري عبر الموقع الرسمي بالوزارة، مشددًا على أنه لا صحة لما يتداول بشأن إعلان النتيجة بالألوان كما حدث في الصفين الأول والثاني الثانوي.

مؤشرات النتيجة مطمئنة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المؤشرات والتوقعات التي يتم تداولها بشأن نتيجة الثانوية العامة عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها، قائلًا: «أطمئن أولياء الأمور أن مؤشرات النتيجة مطمئنة وسنهنئ الطلاب المجتهدين قريبًا».

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تضع الآن اللمسات النهائية، لتحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي، مشيرًا إلى تحديد أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أنه لأول مرة سيتحدد الأوائل في كل شعبة وكل مادة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لأول مرة ستُعرض نتيجة الثانوية العامة 2021، بطريقة مبتكرة بحيث يتاح للطالب معرفة مستواه وتصنيفه بين أقرانه في المدرسة في ذات الإدارة، والمحافظة، مؤكدًا أن التصحيح الإلكتروني أتاح للطلاب كل هذه المزايا، وسيكون بإمكان الطالب أيضا أن يعرف ترتيبه في مادة بعينها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة أيضًا.