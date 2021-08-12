نتيجة الثانوية العامة 2021 تنهي «التفوق الوهمي».. خبراء يوضحون

قال خبراء تربويون، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستنهي ما يسمى بـ«التفوق الوهمي» الذي يحدث كل عام، حيث تُظهر النتيجة التفوق الحقيقي لكل طالب وقدراته العقلية، كما لفت الخبراء إلى أنّ التوقعات بانخفاض الحد الأدنى للكليات، دليل على المستويات الحقيقية للطلاب، ووجود امتحانات اهتمت بمدى فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وقال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة عين شمس، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستفرز طلاب قادرين على التفكير، ويمتلكون قدرات عقلية، كما ستعبر عن تفوق حقيقي في المرحلة الثانوية، وتنهي عصر التفوق الوهمي الذي كان الطلاب يحصلون فيه على مجاميع مرتفعة «جنونية»، وعلى أساسها يتم الالتحاق بكليات القمة.

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنّ تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن توقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، تدل على أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعبر عن قدرات الطلاب الحقيقية، بعيدا عن الدرجات الوهمية التي يحصل عليها كل عام.

أستاذ مناهج: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستظهر تفوقا حقيقيا بعيدا عن «الوهمي»

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام ستكون ثورة في المرحلة التعليمية، حيث تغير الموازين وقواعد الحفظ والتفوق الوهمي، لخلق تفوق حقيقي بين الطلاب بعيدا عن أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة الدروس الخصوصية التي ساهمت من قبل في خلق تفوق وهمي لدى الطلاب.

«أنور»: نسبة الحاصلين على مجاميع مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون قليلة

من جانبه، قال الدكتور محمد أنور، خبير تربوي، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 وتوقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، ستكون دليل على انخفاض الإحصاء التكراري للمجاميع عامة، بمعنى أنّ نسبة النجاح العامة ستكون قريبة من الأعوام السابقة وهذا شيء طبيعي، لكن عند حصر وتصنيف النتيجة في صورة مجموعات تكرارية: «زي كام طالب جاب 95% فأعلى، وعدد الطلاب الحاصلين على 90% إلى أقل من 95% وهكذا» تظهر أنّ أعداد المجاميع الكبيرة قليلة.

وأضاف «أنور»، أنّ هذا سيؤدي إلى تحقيق الأعداد المطلوبة للقبول في الكليات، وعلى أساسها يتم النزول بالحد الأدنى في جميع الكليات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية.