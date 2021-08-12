طقس الخميس شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى.. والعظمى 37

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة، يكون رطبا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون رطبا على السواحل الشمالية مائل للحرارة، أما جنوب سيناء وجنوب البلاد، فتوقعت الأرصاد أن يكون طقسهما شديد الحرارة، وأن تتراوح نسبة الرطوبة بين درجتين و4.

طقس معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضًا، طقس معتدل ورطب في ساعات الليل على محافظات القاهرة الكبرى، فضلا عن شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر، على مجموعة من الطرق التي يستخدمها المسافرون، للذهاب أو العودة من محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 37 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 26.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

سيوة العظمى 40 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26.

دمياط العظمى 32 والصغرى 26.

الإسماعيلية 38 الصغرى 24.

السويس العظمى 37 والصغرى 24.

العريش العظمى 34 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19.

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29.

الفيوم العظمى 37 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 38 والصغرى 25.

المنيا العظمى 38 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 39 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 39 والصغرى 26.

قنا العظمى 40 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.