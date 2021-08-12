للمسافرين.. طرح «جونسون آند جونسون» بمراكز تلقي لقاح كورونا اليوم

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان عن بدء طرح لقاح جونسون آند جونسون في مراكز تلقي اللقاح الخاصة بالمسافرين، وعددها 126 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، كما طالب المصدر المواطنين المسافرين بالتسجيل على موقع لقاح كورونا، على أن يتم تحديد موعد ومكان تلقي اللقاح في غضون 72 ساعة، مشيرًا إلى أنّه لن يتم منح أي شخص على شهادة معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا دون أخذ جرعتين من اللقاح، أو جرعة واحدة حال التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين بدأت إرسال الرسائل للمواطنبن، وشددت على ضرورة التسجيل على الموقع، ودون التسجيل على الموقع لن يتم أخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة والسكان حددت رسوم استخراج شهادة معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، موضحة أنّها ستكون 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب المقيمين على أرض الوطن، كما خصصت الوزارة مكاتب لاستخراج الشهادات، وأكدت أنّها مؤمنة ولن تستغرق وقتًا ولا تحتاج إلى توثيق أو ختم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن أي زحام، مشيرة إلى أنّ الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، كما أنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بإحصائيات فيروس كورونا في مصر، عن خروج 112 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233517 حتى اليوم.