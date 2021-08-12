مواصفات وأسعار سيارة «فيات 500 X».. زادت 5 آلاف جنيه

ارتفعت أسعار عدة أنواع من السيارات الملاكي داخل السوق المصري، منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، ومن ضمن تلك السيارات «فيات 500 X»، وأعلن عدد من موزعي السيارات، عن زيادة سعرية بقيمة 5 آلاف جنيه على السعر الرسمي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية لطراز «فيات 500 X» والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فيات 500 X

تنتمي السيارة لفئة السيارات صغيرة الحجم، وتأتي بـ 3 فئات مختلفة، وارتفعت أسعار الفئة الأولى والثالثة فقط بقيمة 5 آلاف جنيه، وأسعارها كالآتي:

-الفئة الأولى: أوتوماتيك / POP STAR 2021 بسعر 389,900 جنيه.

-الفئة الثانية: أوتوماتيك / LOUNGE 2021 بسعر 434,900 جنيه.

- الفئة الثالثة: أوتوماتيك / A/T SPORT AWD 2021 بسعر 494,900 جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات فيات 500 X

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي - تربو، ينتج قوة قدرها 170 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 280 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 10.3 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 5.7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر دفع رباعي.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4269 ملم طول، 1796 ملم عرض، و1608 ملم ارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 160 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2680 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 350 لترا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات.