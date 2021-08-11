«تضامن الدقهلية» تطلق 3 سيارات جديدة بمشروع «نقل المرضى»

أعلنت مديرية التضامنَ بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 3 سيارات جديدة ضمن مشروع «تيسر نقل المرضى»، التابع لمؤسسة «الإصلاح الخيرية»، التي تم ترخيصها، للانضمام إلى أسطول سيارات مشروع نقل المرضى إلى أماكن تلقي العلاج اللازم، ويخدم المشروع حالياً حوالي 180 مريضاً، ويعتبر أول المشروعات المنفذة في هذا المجال، من أجل مساعدة المرضى في الوصول إلى أماكن العلاج بكل سهولة ويسر.

تفقد سيارات جديدة بمشروع نقل المرضى

وتفقد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، يرافقه المهندس حسام حامد البنا، المدير العام ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسه الإصلاح الخيرية، السيارات الجديدة بتكلفه 500 ألف جنيه، والتي تم ترخيصها للانضمام إلى أسطول سيارات مشروع نقل المرضى.

وبحسب بيان مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، فإن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم لجميع المرضى الذين يصعب عليهم الوصول إلى أماكن تلقي العلاج اللازم، كمرضى الفشل الكلوي والأورام، وتوفير وسيله نقل مريحة وآمنة للمرضى.

مشروع نقل المرضي يخدم 180 مرضي في الدقهلية

وأكدت المديرية أن المشروع يخدم حالياً 180 مريضاً بمناطق المنصورة وشربين البر الشرقي، والبر الغربي، والسنبلاوين، وخط ميت فارس، وخط أجا، وداخل مدينة المنصورة، وينقل المشروع من وإلى مستشفيات «مستشفى المنصورة الدولي، مستشفى طلخا المركزي، مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، مستشفيات جامعة المنصورة، مستشفى الأطفال الجامعي، مستشفى التأمين الصحي في المجزر، ومستشفى التأمين الصحي بسندوب» بالإضافة إلى المراكز الطبية الخاصة «مركز الحجاز، مركز الشفاء، مركز تلبانة».

ولفت البيان إلى أن المشروع يعتبر أول المشروعات المنفذة في هذا المجال، ووضعت المؤسسة خطة بالتنسيق مع مديرية التضامن بالدقهلية، للعمل على تغطيه كافه مراكز المحافظة.