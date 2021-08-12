موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. الأزهر يحسم الجدل

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يبحث عنه الكثيرون، ويعيش الطلاب في حالة ترقب، في الوقت الذي لم يحدد فيه قطاع المعاهد الأزهرية موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، فيما أكد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المنتظر تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عقب الانتهاء من إرسال كافة أوراق التصحيح للكنترول الرئيسي بالقاهرة من القطاعات الفرعية للمعاهد الأزهرية التي كان بها لجان تصحيح لإمتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

اعتماد موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية انتهت من 4 أيام، وجاري خلال تلك الأيام، وصول أوراق التصحيح، حتى تبدأ أعمال رصد الدرجات وإعداد النتيحة، وبعدها سيتضح موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، عقب اعتمادها بشكل نهائي من فضيلة وكيل الأزهر».

وتابع: « أعمال تصحيح أوراق الامتحانات الثانوية الأزهري 2021، انتهت بالفعل يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، وسلمت معظم المناطق الأزهرية بالمحافظات إن لم يكن جميعها يوم الاثنين الماضي أوراق الامتحانات التي انتهت من تصحيحها بالكامل إلى مقر الكنترول بالأزهر الشريف في القاهرة للبدء في أعمال رصد الدرجات وإعلان النتائج من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية».

جدل بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وحسم الجدل الذي نشب الأيام الماضية بعد تساؤلا الطلبة وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، مؤكد أن عمليات رصد الدرجات لأعمال التصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية تتم بدقة، لذلك لن يتم الإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية قبيل يوم 15 أغسطس، مضيفا: « حتى الآن لم يتم إعلان موعد محدد لنتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ونعمل على التأني وعدم التسرع في موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، ونحرص على أن تأخذ كل مرحلة حقها ولا يضيع حق لأي طالب بسبب التسرع في رصد الدرجات والمراجعة الكافية لكافة الأوراق، وعقب تجهيز النتيجة والانتهاء منها سيتم إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عقب اعتماد وكيل الأزهر لها».