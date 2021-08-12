رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر.. متاح لجميع الطلاب

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، والتي ستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، وذلك في منتصف الشهر الجاري على أقصى تقدير.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال عدة خطوات، أولها الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قطاع المعاهد الأزهرية، يعقبها رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر

الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر، يكون من خلال كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح، ثم اختيار الشعبة، سواء كانت علمية أو أدبية أو علوم إسلامية، ثم الضغط على «استعلام» للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية النتيجة سيتاح لـ113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام، مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن انتهاء أعمال التصحيح لامتحانات الثانوية الأزهرية، في كل لجان التصحيح بالمحافظات، وكذلك إرسال أوراق التصحيح إلى مقر الكونترول الرئيسي في القاهرة، لمراجعتها.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، خلال عملية التصحيح على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة، تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.