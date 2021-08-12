آخر أخبار حرائق الغابات فى الجزائر.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 69 قتيلا

أفاد تقرير عن آخر أخبار حرائق الغابات في الجزائر «نشرته وكالة فرانس برس الفرنسية»، بأن عدد القتلى ارتفع إلى 69 قتيلًا على الأقل، في الوقت الذي يخوض فيه رجال الإطفاء والجنود والمتطوعون المدنيون جهودًا مضنية للسيطرة على الحرائق في شمال البلاد في أحدث حرائق الغابات التى اجتاحت منطقة البحر المتوسط.

وعن آخر أخبار حرائق الغابات في الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس، بينما تقول السلطات إنها تحقق في ملابسات اندلاع هذا الحريق الواسع النطاق في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

100 حريق

واندلع أكثر من مائة حريق، منذ يوم الاثنين الماضي، في 17 ولاية بالبلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 69 مدنيًا وجنديًا ورجل إطفاء، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية في تحديد جديد عن آخر أخبار حرائق الغابات في الجزائر.

آخر أخبار حرائق الغابات فى الجزائر

وتم الإعلان عن عدة اعتقالات لمشتبه بهم فى إشعال الحرائق، لكن لم يتم الكشف عن هوية المعتقلين أو الدوافع المشبوهة، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التى ركزت على آخر أخبار حرائق الغابات في الجزائر، صور القرويين المحاصرين والماشية المذعورة وسفوح التلال الحرجية التي تحولت إلى جذوع سوداء اللون، ورافق العديد منها نداءات للمساعدة.

إخماد الحرائق بالمكانس

وشاهد صحفيو وكالة فرانس برس القرويين وهم يحاولون يائسين إخماد الحرائق المنتشرة بـ«المكانس المؤقتة»، في محاولة لإنقاذ منازلهم.

بينما قال مسؤول الإطفاء يوسف ولد محمد، لوكالة الأنباء الجزائرية، عن آخر أخبار حرائق الغابات في الجزائر: إن الرياح العاتية غذت الانتشار السريع للحرائق في ظروف الجفاف الشديدة التي أحدثتها موجة الحر عبر شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.