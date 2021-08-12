نقيب الممثلين بعد تكريم السيسي لـ سمير غانم: «شاور تلاقينا تحت أمرك»

قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الأسرة الفنية كلها تحول الحزن فيها إلى فرح، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، أمس، على أحد محاور القاهرة، متابعا: «عرفنا أن مجهودنا مبيروحش هدر، الكلمات عاجزة عن شكر الرئيس من فناني مصر على هذا الأمر».

السيسي مهموم بهذا الشعب

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس الأربعاء، أن السيسي مهموم بهذا الشعب وهذه الأرض، مؤكدا: «الرئيس السيسي احنا مش ملحقنيه، نشكر ربنا ونسجد إنه ابن مصر البار، مهموم بيها وكلنا معاك، شاور تلاقينا تحت أمرك في أي لحظة يا ريس».

إطلاق أسماء الفنانين والمسؤولين تكريما كبيرا لهم

وأوضح نقيب الممثلين، إن إطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم، ومدير المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان، ووزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، وبطلة مصر في أولمبياد طوكيو، فريال أشرف، على محاور وكباري في القاهرة، يعد تكريما كبيرا وتقديرا من الدولة المصرية لمجهودهم.

الفنانون يشكرون السيسي على «فيس بوك» بعد إطلاق اسم سمير غانم على أحد محاور القاهرة

وتابع نقيب الممثلين: «عند وفاة حسب الله الكفراوي كنت أنتظر هذا الأمر وحدث، وكل فنانين مصر كتبوا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تكريم الفنان الراحل سمير غانم، شكرا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأكد الدكتور أشرف زكي، أن إطلاق الأسماء يدل على أن هناك تقديرا لكل نقطة عرق، وهناك من يلاحظك ويقدرك ويحفزك ويحفز الشعب المصري.