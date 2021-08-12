الحكومة تنفي انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية، وأنّ مصر خالية تمامًا من مرض حمى الوادي المتصدع، والوضع الصحي للماشية بمحافظات الجمهورية آمن تمامًا.

التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية

وشددت الوزارة على توفير التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وجرى إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الحالي.

وفي سياق متصل، جرى تحصين مليونين و58 ألفًا و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها (مليون و114 ألفًا و164 رأس أبقار - 565 ألفًا و530 رأس جاموس - 315 ألفًا و755 رأس أغنام - 63 ألفًا و483 رأس ماعز حتى 4 أغسطس 2021)، كما جرى تحصين مليون و922 ألفًا و406 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها (997 ألفًا و367 رأس أبقار - 556 ألفًا و566 رأس جاموس - 303 آلاف و300 رأس أغنام - 62 ألفًا و881 رأس ماعز - 2292 رأس جمال) حتى 4 أغسطس 2021).

وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.