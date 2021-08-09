محافظ أسيوط يكلف بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لدراسة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 للمرة الثانية بالإضافة إلى وضع حلول جذرية لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإمكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة وزيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التي تشهد اقبالًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع «محمد إبراهيم»، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء أعمال تجهيز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة تمهيدًا لتشغيلها العام الدراسي الجديد وفقًا للتنسيق الذى تم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى وهيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وأشار المحافظ إلى التأكيد على قيام "التعليم الفني" بتجهيز مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالأثاث والتجهيزات اللازمة تمهيدًا لقيام لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتشغيلها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، أن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات، مشيدا بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020/2021.

ولفت المحافظ إلى إنه يجرى إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط التي سيتم إنشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا، بالاضافة إلى إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب التي سيتم إنشاؤها على مساحة 4387 مترا بإجمالي 56 فصلا دراسيا، وجار تنفيذ أعمال المنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.