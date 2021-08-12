كيف يحيي حمو بيكا حفلات رغم منعه من الغناء؟.. مصدر بـ«الموسيقيين» يوضح

في مايو الماضي، منعت نقابة المهن الموسيقية، التعاون أو التعامل مع عدد من مغني المهرجانات، بينهم حمو بيكا، والمغربي مسلم، وعنبة، كونهم ليسوا أعضاء مشتغلين أو منتسبين للنقابة، وعلى أساسه لا يُسمح لهم بأخذ تصريح أو تراخيص غناء، لكن بيكا ورفاقه مصرون على تحدي تعليمات النقابة، ويحيون حفلات غنائية أسبوعيا.

مصدر بـ«الموسيقيين»: «بيكا ممكن ياخد تصريح مزاولة دي جي مش غنا»

وقال مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، إنّ قرار المنع الذي صدر بحق بيكا ورفاقه «رسمي» ويجب تنفيذه: «هؤلاء المغنين أمثال بيكا وعنبة قادرون على أخذ تصريح بشكل غير رسمي من أي من فروع النقابة في أي من محافظات الجمهورية مقابل دفع رسوم، أو استخراج تصريح دي جي، وليس غناء، وهو أمر يسهل على أي فرد استخراجه حتى لو لم يكن يغني».

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، ردا على استفسار كيف يغني بيكا رغم قرار منعه من الغناء؟، قائلا إنّ جهاز الرقابة على المصنفات، هو المسؤول عن منع بيكا من الغناء، كونه المكلف بمتابعة الحفلات والتفتيش على التراخيص الفنية.

منع بيكا من الغناء مسؤولية جهاز الرقابة على المصنفات

وتابع المصدر، أنّ النقابة تحاول قدر المستطاع تقليل مساحة انتشارهم، لكنها غير قادرة على منعهم تماما دون تدخل أجهزة الدولة الأخرى، من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، المسؤول عن تنفيذ قرار المنع من الغناء، وشرطة السياحة.

وكان بيكا وعد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعدم الغناء حتى يتحسّن صوته ويدخل لجنة النقابة المقبلة، لكنه تراجع عن رأيه وأحيا أكثر من حفل غنائي، بينهم حفل يقام بعد ساعات مخصص للسيدات فقط، كما أحيا حفل آخر قبل أيام في الساحل الشمالي مع الفنان الشعبي عمر كمال.