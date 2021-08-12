كفر الشيخ: فرق متنقلة لتطعيم المسافرين إلى الخارج بلقاح كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام عملية التطعيم بـ لقاح فيروس كورونا المستجد في المحافظة، مشيرًا إلى توزيع اللقاحات على كل المراكز حتى لا ينتقل المواطنون إلى مركز آخر غير الذي يقيمون به.

وقال المحافظ إن أجهزة الدولة وفرت لقاحات «جونسون آند جونسون» للمسافرين من أبناء المحافظة.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن المحافظة فتحت 6 مراكز لتخفيف ضغط المقبلين على التطعيم، إضافة إلى تخصيص فرق تنتقل إلى الأماكن التي تشهد ازدحامًا من قبل الراغبين في السفر إلى الخارج، خاصة أن هذا التوقيت يشهد عودة كثيرين إلى أعمالهم بعدد من الدول، لافتًا إلى أن الدفعة الثانية من لقاح استرازينيكا وصلت المحافظة.

وتطرق محافظ كفر الشيخ إلى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مؤكدًا أنها ضمن مبادرات عديدة في مجال الصحة، حيث استهدفت منذ بداية يوليو 2019 نحو 18 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، وأتيحت لكل من بلغ عمرها 18 سنة فأكثر، حيث يخضعن للفحوصات الأولية، كما تعلمهن المبادرة كيفية الكشف المبكر عن أي أورام.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه حال كشف الإصابة بورم يجرى تحويل المصابة إلى مستشفيات متخصصة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة بالمحافظة ترسل رسائل نصية للسيدات بخصوص هذه المبادرة وتنبههم بالإجراءات القادمة.

وأوضح «نور الدين» أن المبادرة غيرت الثقافة الصحية للسيدات بالمحافظة، مردفًا: «المرأة في المناطق الريفية تتوجه من تلقاء نفسها للمشاركة في المبادرات الصحية ويسألن عنها، وهذا أمر مهم جدًا، لأنه يؤدي إلى اكتشاف الأمراض منذ البداية وعلاجها».