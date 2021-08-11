تنسيق مدارس تمريض كفر الشيخ.. التقديم السبت بحد أدنى 275 درجة

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ علي فتح باب التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/2021 بداية من السبت المقبل الموافق 14 أغسطس 2021، ولمدة أسبوعين للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2021، وجري توزيع تقديم الطلاب علي مدار الأسبوعين حسب درجة الطالب وذلك منعا للتزاحم أثناء التقديم، بحد أني للمجموع 275 درجة على أن يتم اجتياز الاختيارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصي وكشف الهيئة.

وصرح احمد السماحى، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على فتح باب التقديم لمدارس التمريض، للعام الدراسي 2021/2022، المدرجة بالموازنة، بحد أدنى 275 درجة، على مستوى مراكز المحافظة، ابتداء من يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 ولمدة اسبوعين، على أن يتم اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والاختبار الشخصي وكشف الهيئة.

مواعيد تقديم ملفات التقديم حسب المجموع

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه جري تحديد يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 لقبول أوراق الحاصلين على مجموع 279.5 ألي 280 درجة، والاثنين الموافق 16 أغسطس 2021 للحاصلين على مجموع 277.5 إلي 280 درجة، والأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021 للحاصلين على مجموع 275.5 إلى 276 درجة، والأحد الموافق 15 أغسطس 2021 للحاصلين على مجموع 278.5 إلي 279 درجة، والثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021 للحاصلين على مجموع 276.5 إلى 277 درجة، والخميس الموافق 19 أغسطس 2021 للحاصلين على مجموع 275 درجة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن التقديم يستمر على مدار أسبوعين من السبت الى الخميس، فى جميع مدارس التمريض بمراكز المحافظة، وتحديد يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 حتى يوم الخميس 26 أغسطس 2021 للمتخلفين عن التقديم في الأيام السابقة.