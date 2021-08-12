مستشفى عين شمس تحقن حالتين جديدتين من مرضى ضمور العضلات (صور)

أعلن مستشفى عين شمس الجامعي حقن حالتين جديدتين بمركز علاج ضمور العضلات بالجامعة، وذلك صباح اليوم، في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي، مجانًا على نفقة الجامعة.

تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج ضمور العضلات 2.1 مليون دولار

وقال مصدر بالجامعة، لـ«الوطن»، إن الطفلين أحدهما يدعى مينا شريف سمير، يبلغ من العمر 8 أشهر، من محافظة القاهرة، والثاني أحمد أشرف سعد، ويبلغ عمره عامًا ونصف العام، من محافظة كفر الشيخ، حصلا اليوم على حقنة العلاج من مرض الضمور، داخل مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الجامعة، تخفيفاً عن كاهل الأسر.

وعبر والدا الطفلين عن سعادتهما باهتمام الدولة المصرية، وتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن علاج الأطفال المصابين بضمور العضلات.

وفي 30 يونيو الماضي، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستعمل على توفير علاج ضمور العضلات للأطفال الذين يعانون من هذا المرض، حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرًا.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن العلاج سيبدأ مع الأطفال أصحاب الأعمار من 6 أشهر حتى 12 شهرًا، وأن تكلفة العلاج باهظة الثمن، وتصل في بعض الأحيان تكلفة علاج الطفل الواحد قرابة الـ3 ملايين دولار.

وبعدها أطلقت وزارة الصحة، بشكل رسمي، الحملة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، بتوفير 23 عيادة على مستوى الجمهورية لاكتشاف المرض، حيث تم تصنيف هذا المرض بأنه أكثر الأمراض الوراثية شيوعًا.