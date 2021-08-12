محافظ الإسكندرية: الأوكازيون الصيفي مستمر لنهاية شهر أغسطس

شدّد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، تزامنًا مع بدء الأكازيون الصيفي التابع لوزارة التموين لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السكندري.

محافظ الإسكندرية: استمرار الأوكازيون الصيفي لتخفيف العبء عن المواطنين

وأشاد «الشريف» بالأوكازيون الصيفي الذي دشنته وزارة التموين والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، في 2 من الشهر الجاري والمقرر استمراره على مدار شهر لخدمة الأهالي.

تموين الإسكندرية: 183 محلًا في الأوكازيون الصيفي

وقال محمد سعد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون بالإسكندرية بلغ 183 محلًا بأنشطة متنوعة منها «الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والسجاد والمفروشات»، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة محال الملابس الجاهزة حيث تقدم 114 محل ملابس جاهزة لطلب التصريح بالمشاركة في الأوكازيون.

تموين الإسكندرية: نسبة الخصم في المحال المشاركة تصل إلى 50% على السلع

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسبة الخصم في المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي تصل في بعض المحال إلى 50% على السلع، مشيرًا إلى تحرير 13 محضرًا لبعض المحال التي طبقت الأوكازيون دون تصريح من المديرية، وذلك لضمان الالتزام بالأسعار التي تم الاتفاق عليها.