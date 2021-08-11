منع تجول المصطافين بملابس البحر بشوارع إسكندرية.. «تخدش الحياء»

سنوات من المعاناة قضاها أهالي الإسكندرية بسبب المصطافين الذين يسيرون في شوارع المدينة الساحلية بملابس البحر، بعد خروجهم من شواطئ الإسكندرية، الأمر الذي تبعه حملات عدة تطالب بعدم تكرار ذلك حفاظاً على الذوق العام، إلا أنه للمرة الأولى تتدخل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لإنهاء تلك الأزمة.

منع الخروج من شواطئ الإسكندرية بملابس البحر

أصدرت «مصايف الإسكندرية» رسالة إلى رواد الشواطئ، تتضمن منع المصطافين من الخروج بملابس البحر من بوابات الشواطئ، وجاء في رسالة الإدارة: «حفاظاً على الذوق والآداب العامة، ونظراً لما يتسبب فيه ذلك من إزعاج للكثير، رجاء نزول البحر بالملابس المخصصة للبحر، وعدم الخروج بها من بوابات الشواطئ».

«رشاد»: بعض المصطافين يخرجون من شواطئ الإسكندرية بملابس خادشة للحياء

ومن جهته، أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن منظر تجول بعض المصطافين بملابس البحر على طريق الكورنيش، وفي الشوارع المتفرعة منه، يسيئ للجميع ويؤذي أهالي المدينة.

وتابع في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كثيراً من ملابس البحر التي يخرج بها المصطافون من شواطئ الإسكندرية غير مناسبة،معتبراً أنها تخدش الحياء، وتتعارض مع الآداب العامة.

تنبيهات على بوابات شواطئ الإسكندرية بعدم خروج المصطافين إلا بملابس مناسبة

وأكد أن الإدارة المركزية بصدد تدشين حملة توعية موسعة في هذا الاتجاه، سوف تبدأ بالتنبيه علي بوابات الشواطئ بعدم خروج المصطافين إلا بعد ارتداء ملابس مناسبة، ونشر فرق توعية للمواطنين على الشواطئ، للتركيز على هذا السلوك السيء، بالإضافة إلى نشر لوحات توعية وبانرات على الشواطئ وبواباتها، للحد من انتشار تلك الظاهرة، التي وصفها بأنها «ظاهرة سيئة وتؤذينا جميعاً».