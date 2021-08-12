محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال تطوير عزبة محسن بنسبة 92%

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من اعمال رصف 500 شارع بمنطقة عزبة محسن شرق الإسكندرية، بنسبة تنفيذ تصل إلى 92% ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة برصف الطرق بالمنطقة في بداية شهر أكتوبر المقبل، ضمن مشروع تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة 811 مليون جنيه .

محافظ الإسكندرية : 92%؜ نسبة إنجاز أعمال التطوير بمنطقة عزبة محسن

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، والدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مع سرعة الانتهاء من أعمال الرصف لخدمة أهالي المنطقة، مشير إلى أن تكلفة أعمال رصف الطرق بمنطقة محسن بلغت 92.3 مليون جنيه.

«الشريف»: الانتهاء من رصف 500 شارع بعزبة محسن

يذكر أن منطقة عزبة محسن في الإسكندرية، تبلغ مساحتها 447 فدانا، وعدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير 74700 نسمة، كما أن أعمال التطوير جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام 2019 مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو مليوني نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه .