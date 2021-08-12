التحفظ على 2689 قرص أدوية مهربة و2030 مجهولة المصدر بالبحيرة

حملات مكثفة شنتها الجهات الرقابية بمحافظة البحيرة، استهدفت التفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، في إطار ضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، وتنفيذ الغلق الإداري الفوري للمؤسسة الصيدلية المخالفة.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، والعلاج الحر، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملة رقابية موسعة صباح اليوم الخميس.

واستهدفت الحملة المرور على صيدليات عامة، بإدارة كفر الدوار، وجرى تحرير محضري مزاولة مهنة الصيدلة دون تصريح، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخالفة، عبارة عن عدد 2689 قرص أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط عدد 2030 قرص أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، 50 قرصا و 20 أمبولا من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية مسجلة بوزارة الصحة لكن بدون فواتير دالة على مصدرها.

وجرى ضبط عدد 21 قرصا مدونا عليها خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات العامة، وتم ضبط 120 قرصا من الأدوية المدون عليها خاص بالمستشفيات فقط وغير مصرح بالتداول فى الصيدليات العامة.

كما تم المرور علي بعض المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفر المرور على عدد 15 منشآة طبية عن انذار عدد ٤ عيادات لوجود بعض المخالفات، كما تم المرور علي عدد 2 عيادة طبية ومعمل تحاليل وتبين أنها تُدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالإضافة إلى تنفيذ قرارات غلق صادرة لعدد 4 منشآت طبية «2 مركز لأشعة الأسنان والوجه والفكين - عيادة لطبيب أمراض صدرية - معمل تحاليل طبية»، وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.