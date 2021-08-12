تصل لـ5 آلاف جنيه.. زيادة جديدة على تويوتا «فورتشنر 2022»

شهد سوق السيارات المصرى، خلال الفترة الماضية، ارتفاع أسعار العديد من الطرازات المختلفة للسيارات فيما يعرف بظاهرة «الأوفر برايس»، وذلك بحسب وكيل كل علامة عاملة بالسوق، وفى سطور ترصد «الوطن»، آخر ارتفاع فى أسعار سيارة تويوتا فورتشنر، والذى وصل إلى 5 آلاف جنيه.

مواصفات وتجهيزات طراز تويوتا فورتشنر 2022

- تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 داخل السوق المحلي مزودة بخيارين للمحركات:

الأول بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.7 لتر، 2694 سي سي، قادر على إنتاج 163 حصانا، وعزم دوران يبلغ 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

الثانى بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 4 لترات، 3867 سي سي، قادر على إنتاج 234 حصانا، وعزم دوران يبلغ 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتعمل بنظام الدفع الكلي.

- وتتوافر السيارة بعدة مواصفات وتجهيزات للأمان، أبرزها: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، والحد من انزلاق السيارة جانبيا عند المنعطفات أو في أثناء المناورة خلال حالات الطوارئ على الطرق الزلقة، وذلك لمساعدتها في تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

- يوجد بالسيارة شاشة نظام المعلومات قياس 4.2 بوصة، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

- تأتي الفئتين بمصابيح أمامية وخلفية LED، مع أخرى «ضباب» LED.

- تدخل السيارة ضمن منافسة شرسة مع عدد من الطرز داخل السوق المحلي، من بينها «هوندا CR-V، فولفو XC40، وds7، وأودي Q3، وسكودا كودياك».

أسعار سيارة تويوتا فوتشنر 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى: أتوماتيك/ SMART 2022 بسعر 785.000 جنيه.

الفئة الأخرى: أتوماتيك/ ELEGANCE 2022 بسعر 935.000 جنيه.