«الصحة»: أرسلنا 350 ألف رسالة لمواطنين اليوم للتوجه لمراكز التطعيم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إرسال 350 ألف رسالة، اليوم الخميس، للمواطنين؛ للتوجه إلى مراكز تطعيم على مستوى الجمهورية؛ لتلقي لقاح كورونا، تزامنًا مع استقبال مصر شحنات من اللقاحات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، ومتابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.

تطعيم 14 ألف مواطن اليوم

وأكدت الوزيرة تطعيم 14 ألف مواطن، منذ الصباح وحتى ظهر اليوم، بمراكز التطعيمات المختلفة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى توافد المواطنين واستمرار العمل بمراكز التطعيمات حتى الساعة التاسعة مساء.

قوافل ثابتة بأماكن عمل البنوك والدواوين الحكومية

ووجهت «زايد» بإطلاق سيارات قوافل ثابتة في أماكن العمل الرئيسية في المصانع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع العمل بالمشروعات القومية بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسجيل العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بالمجان.

توافر جميع اللقاحات

وأشارت إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت «سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، سبوتنيك، وجونسون آند جونسون»، مناشدة المواطنين من كبار السن التوجه لتلك القوافل للتسجيل وتلقي اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة، للتيسير عليهم، حيث تستمر القوافل الثابتة في عملها حتى الساعة الثامنة مساء.

كما وجهت وزيرة الصحة المواطنين بمواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة: «http://www.egcovac.mohp.gov.eg»؛ لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركزًا موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها، حيث تبلغ قيمة المصاريف الإدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج 250 جنيهًا للمصريين، و10 دولارات قيمة استخراج الشهادات لغير المصريين، و100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تتطلبها داخل مصر.