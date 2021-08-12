هل يمكن تغيير موعد تلقي لقاح كورونا مصر؟.. الصحة تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان بعض الاستفسارات المتعلقة بإمكانية تغيير موعد تلقي لقاح كورونا مصر، وقالت الوزارة إنه لتعديل موعد تلقي لقاح كورونا مصر، لابد من الاتصال بالخط الساخن 15335 وطلب تغيير موعد تلقي لقاح كورونا مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بإعادة تنشيط الطلب والحصول على طلب جديد في قائمة تسمي «قائمة المقبولين لتلقي اللقاح»، ثم تقدم الوزارة رسالة جديدة تفيد بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا الجديد والذي قام المواطن بإدخاله.

هل يمكن تغيير موعد تلقي لقاح كورونا مصر؟

واكدت وزارة الصحة والسكان، في منشور رسمي لها، أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على أرض الوطن أو الراغبين في السفر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات، ونوهت الوزارة بأن قيمة المصاريف الإدراية للراغبين في استخراج الشهادات الموثوقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع جاءت على النحو التالي:

-250 جنيها، مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدراية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية، لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وحذرت الوزارة المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.