القبض على شقيقين بتهمة قتل مزارع في مشاجرة بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية شقيقين، بتهمة قتل جارهما إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بمنطقة عزبة الزيتون دائرة القسم، وانتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين وفاة «فتحي.ا.ا»، 62 سنة، مزارع، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وبين شقيقين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، فقام المتهمان بطعن المجنى عليه في الصدر والفخذ، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وألقى القبض على المتهمين «أ.م.ص»، وشقيقه «م.م.ص»، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما.