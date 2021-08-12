أخبار الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 38

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أخبار الطقس غدًا الجمعة، في بيان لها، ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وترتفع نسبة الرطوبة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة باختلاف المناطق بين 2 إلى 4 درجات.

أخبار الطقس غدًا

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة الخاصة بدرجة الحرارة ترتفع غدًا، ما يؤثر على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وتتكاثف الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح غد، وتستمر تلك الشبورة حتى تمام الساعة 7 صباحًا، وتكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى القاهرة.

ومن المتوقع أيضًا نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى على فترات غير متساوية، ما يعطي الإحساس بانخفاض الرطوبة المحسوسة في الجو.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 32 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 38 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.