الكهرباء: «لازم نشيل فيش الأجهزة ومفيش حاجة اسمها قفلته من الريموت»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة لديها وفر في الكهرباء يغطي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ولا وجود لتخفيف الأحمال، مشددًا على أنه يجب على المواطن متابعة استهلاكه للكهرباء ليعرف إلى أي شريحة وصل حتى لا يفاجأ أثناء دفع الفاتورة أو شحن العداد الذكي، مضيفًا: «أنا شخصيا بعملها في بيتي لأنها مهمة جدًا».

عداد الكارت الذكي يوضح للمواطن استهلاكه

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم إف إم»، أن عداد الكارت الذكي يوضح للمواطن استهلاكه حتى لا يدخل في شرائح أخرى أكبر، كما أن ترشيد الاستهلاك هو الأهم في الاستخدام وفقا للاحتياج فقط، ويجب إطفاء الأجهزة في كل وقت لا تستخدم فيه.

إزالة فيشة أي جهاز كهربائي في حالة عدم الاستخدام

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن أي أجهزة تستخدم في التسخين مثل الكاتل والمكواة والغسالة الأتوماتيك وغيرها، تستهلك الكثير من الكهرباء، وأي جهاز كهربائي لا يحتاجه المواطن يجب إزالة الفيشة الخاصة به من الكهرباء، وكذلك التليفزيون يجب إزالة الفيشة منه.

الكهرباء: «مفيش حاجة اسمها قفلته من الريموت كنترول»

وتابع: «مفيش حاجة اسمها قفلته من الريموت كنترول»، كما أنه لا يجب الفتح والغلق المتكرر للأجهزة الكهربائية، ويجب إبعاد الثلاجة عن الحائط، كما أن التكييف يستهلك كهرباء كثيرة، ويجب عدم تقليل درجة الحرارة عن 25 درجة.