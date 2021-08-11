نقل الأطفال من الحضّانات.. تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مستشفى الدمرداش

كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى النساء والولادة بالدمرداش، موضحاً أنها مشكلة طبيعية وحدثت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجرى التعامل معها وحلها على الفور، وجرى نقل الأطفال من الحضانات إلى أماكن أخرى بمستشفى الأطفال، مؤكداً أنه لا توجد أي مشاكل أو أزمات كبرى حدثت جراء انقطاع الكهرباء

وأكد «المتيني» لـ«الوطن»، أن المستشفيات مزودة بأحدث الإمكانات للتعامل مع الأزمات: «وارد حدوث أي مشاكل في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن مستشفيات الجامعة حريصة على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس جامعة عين شمس أن إدارة مستشفيات الجامعة تعمل على تطهير جميع المباني بصفة مستمرة ضد فيروس كورونا، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامة الطبية، لافتاً إلى أن المستشفيات مزودة بأحدث الأجهزة في مختلف التخصصات العلمية.