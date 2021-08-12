«وقاية النباتات» ينظم دورة تدريبية لمحاربة الآفات وزيادة محاصيل التصدير

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان «المفترسات الأكاروسية ودورها في زيادة المحاصيل التصديرية»، وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، إنّ الدورة تمثل أهمية كبيرة للمزارعين والمتخصصين والشركات الزراعية والمهتمين بمجال المكافحة الحيوية، وبكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة العائد القومي للزراعة، من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها، من خلال مكافحة الآفات التي تصيبها، وبرعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

واشتملت الدورة على: دور المفترسات الأكاروسية في البيئة الزراعية في مصر، وأهميتها الاقتصادية، وطرق تربيتها وإكثارها، واستخداماتها في مجال المكافحة الحيوية للحد من استعمال المبيدات التقليدية، فضلًا عن استخداماتها في مجال مكافحة الآفات في الزراعات المحمية، وإلقاء الضوء على أكاروسيات الموالح والعنب ومفترساتها كأهم المحاصيل التصديرية، والشروط الواجب توافرها في المفترس الجيد، وطرق إطلاقه، والمشكلات التي تواجهنا في تطبيقه.

وأشار الدكتور طارق عفيفي، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إلى أنّ الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات لخدمة المجتمع الزراعي في مجال المكافحة المتكاملة للآفات.