الزراعة تشدد على الاهتمام بـعمليات إنتاج تقاوي ذرة عالية الإنتاج

أجرى الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، زيارة لمحافظة الدقهلية، لتفقد إنتاج الهجين الفردي الأبيض جيزة 10/ الأصفر جيزة 168بمركز بني عبيد، يرافقه كل من الدكتور تامر عبد الفتاح وكيل المعهد الإنتاج، والدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة الشامية، والدكتور محمد الغنيمى مدير المحطة الإقليمية، والدكتور أيمن عبد العال رئيس بحوث بقسم الذرة الشامية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية فى الاهتمام بمنظومة إنتاج تقاوي الذرة الشامية.

وخلال الزيارة، التقى «خليل» عددا من المزارعين، للتأكد من حالة النباتات وعمليات التطويش التي تجرى بحالة جيدة، مشددًا على ضرورة أهمية عملية «التطويش» لإنتاج تقاوي ذرة عالية الإنتاج.