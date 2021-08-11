الزراعة: 600 ألف فدان بطاطس دون «عفن بني»

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إنّ المشروع قطع شوطا كبيرا خلال الموسم 2020/2021، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في التيسير على مصدري البطاطس ومستوردي تقاوي البطاطس، فضلا عن زيادة المساحات الخالية من مرض العفن البني في البطاطس.

واستعرضت مدير المشروع ما تم إنجازه خلال الموسم الزراعي 2020/2021، لافتة إلى تأسيس مساحة 22 ألفا و659 فدانا جديدا، خاليا من مرض العفن البني في البطاطس، فضلا عن مساحة 3472 فدانا تم عمل صيانة لها، ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني على مستوى الجمهورية نحو 613 ألف فدان، وإجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية نحو 51 ألف فدان، والصيفي 30 ألف فدان، وهناك مساحة إجمالية نحو 5861 فدانا، تم تأسيسها للموسم الجديد تتضمن 5 مزارع جديدة.

وأوضحت بلابل، أنّ عدد العينات المفحوصة خلال الموسم بلغت نحو 25 ألفا و77 عينة، تمثل كمية إجمالية نحو 652 ألفا و990 طن بطاطس، موزعة بين تقاوى محلية، ومستوردة، ومعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى 74 ألفا و348 طن تقاوى الكسر المحلي للموسم الجديد.

وفيما يتعلق بوحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، جرى تحديث كتاب المناطق الخالية وإرساله لدول الاتحاد الأوروبي، وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة 613 ألف فدان مصحوبة بخرائط لـ332 مزرعة و3080 جهازا و4535 حوشة، وتحميل 520 صور أقمار صناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و300 ألف كم مربع لمتابعة الزراعات الشتوية والصيفية، وتطبيق تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات اللازمة للتعرف على جودة التربة وصلاحيتها للزراعة، ومتابعة صحة النباتات المزروعة.

وتابعت مدير المشروع، أنّه جرى عمل خرائط مكانية لأول مرة لجميع أماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين تقاوي الكسر المحلي والمعدة للزراعة داخل المناطق الخالية، وحصر الكميات المخزنة بكل ثلاجة، ومتابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية للتأكد من المساحة المحصودة وتقدير كمية المحصول الناتج عن ذلك.

ولفتت إلى ميكنة جميع الأعمال الورقية التي ينفذها مهندسي المناطق الخالية وربطهم مباشرة بوحدة الرصد والمتابعة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بزراعة وإعداد وإنتاج البطاطس في هذه المناطق في حينها، عن طريق توفير جهاز لوحي مقوى تابلت لكل مهندس، وذلك بعد الانتهاء من عمل قاعدة بيانات متكاملة، تضمنت كل الأعمال الورقية الخاصة بمهندسي المناطق الخالية وكل بيانات البيقوتات المزروعة، وعمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين لإضافتها على الأجهزة اللوحية للتابلت لمساعدة مهندسي المناطق الخالية في التعرف عليها.

وأشارت مدير المشروع، إلى أنّه لأول مرة جرى إنشاء تطبيق داخل لوحة المؤشرات الرقمية، يعمل على مقارنة الكمية المحصودة من الحقل بالكمية المفحوصة بالمشروع، بغرض التصدير بطريقة آلية دون تدخل العامل البشري، لمتابعة الكميات الواردة للفحص من مختلف الشركات.

وأوضحت أنّه جرى إنشاء بوابة خدمات للمستثمرين، تقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين في مجال الاستثمار الزراعة باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجال الزراعة، من خلال وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية وتشمل خدمتي: أسس مزرعتك، وتابع مزرعتك.

وقالت بلابل إنّ هذا الموسم شهد اعتماد الجودة ISO/ IEC 17025 :2017 للعام الثاني على التوالي لمعامل المشروع من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، حيث حصل على شهادة الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017 لأول مرة في عام 2020.