حظك اليوم الجمعة 13-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحظى علم الأبراج باهتمام العديد من الأشخاص، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا قراراتك وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف.

حظك اليوم برج الحمل 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، الشمس في منزل الحب تساعدك على إصلاح علاقتك بالأصحاب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك لتنظيم طاقتك ولن تضيع جهودك هباءً.

حظك اليوم برج الثور 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك للاهتمام بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات.. قد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 12-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان 12-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ اليوم في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 13-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير، ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم برج الأسد 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 13-8-2021 على الصعيد المهني

: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لخطواتك المهنية، وركّز على مراجعة حساباتك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تبرز ما لديك من أفكار بهدوء ولباقة لتجد التقدير الذي تتمناه، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 13-8-2021 على الصعيد المهني

لديك ثقة بالنفس وروح تحدي، وتعرف كيف تفرض سيطرتك بذكاء.

حظك اليوم برج الميزان 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 13-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس في مربع برجك وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج العقرب 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2021 على الصعيد المهني

غم الضغوط.. الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة وتدفعك لتوطيد علاقتك بالكثيرين وقد تحقق أرباحا.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة، ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب للتأثير في الجنس الآخر أو لعرض آرائك بشجاعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 5 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل، وقد تكتشف أمور خافية.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتقترب ممن تحب بود وذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.