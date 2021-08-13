أخبار الطقس اليوم.. شبورة وارتفاع الرطوبة

في بيانها اليومي الصادر عنها، كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل أخبار الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة ورطبا على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، متوقعةً أن ترتفع نسبة الرطوبة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة باختلاف المناطق بين 2 إلى 4 درجات.

أخبار الطقس اليوم

وأشار الخبراء، إلى أن نسبة الرطوبة الخاصة بدرجة الحرارة ترتفع غدًا، ما يؤثر على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما لفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثف الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتستمر تلك الشبورة حتى تمام الساعة 7 صباحًا، وتكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى القاهرة.

كما أنه من المنتظر وفقًا لتوقعات الهيئة، نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى على فترات غير متساوية، ما يعطي الإحساس بانخفاض الرطوبة المحسوسة في الجو.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 32 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 38 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.