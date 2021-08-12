«السينمائيين» تنهي أزمة فيلم «200 جنيه»: ليس مسروقا والمعالجة مختلفة

انتهت أزمة فيلم «200 جنيه»، بعد سجال طويل بين السيناريست حسين إبراهيم، وصناع الفيلم، حيث زعم الأول أنه صاحب فكرة الفيلم، متهما الشركة المنتجة للفيلم والمؤلف، السيناريست أحمد عبد الله، بسرقة الفكرة منه، لتقول لجنة الخبراء، التابعة لنقابة المهن السينمائية، كلمتها النهائية، مؤكدة أن المعالجة بين الفكرتين مختلفة تماما.

وأوضحت الدكتورة غادة جبارة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، لـ«الوطن»، أن قرار اللجنة المختصة، التي قامت بقراءة العملين، لبيان مدى التشابه بينهما، وصلت إلى أن الفكرة تم تقديمها من قبل أكثر من مرة في عدد من الأعمال، بينما تختلف المعالجة بين العملين تماما، وتم رفع التقرير لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية للتصريح بعرض الفيلم.

أزمة فيلم «200 جنيه»

وكان السيناريست حسين إبراهيم، اتهم السيناريست أحمد عبدالله، والشركة المنتجة لفيلم «200 جنيه»، بالسطو على سناريو فيلمه «جنيه»، الذي سبق وقدمه للمنتج في عام 2014، وإعادة تقديمه في عمل جديد بعنوان «200 جنيه»، وقدم عددا من الشكاوى لنقابة المهن السينمائية، بالإضافة إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأمام تلك التحركات، أكد محمد عبد الحميد، منتج فيلم «200 جنيه» أن الفيلم ليس مأخوذا عن سينايو حسين إبراهيم، بل هو من تأليف السيناريست أحمد عبد الله، نافيا ما تردد حول منع الفيلم من العرض في دور العرض السينمائي.

موعد عرض فيلم «200 جنيه»

وأجلت الشركة المنتجة عرض الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في 18 أغسطس الجاري ليوم 25 من الشهر نفسه.

وتدور أحداث فيلم «200 جنيه»، حول عملة ورقية مميزة من فئة الـ200 جنيه، تحمل ختم باسم «عزيزة السيد»، وتتنقل تلك العملة بين مجموعة كبيرة من الشخصيات من مختلف الطبقات الثقافية والاجتماعية.

ويضم الفيلم في بطولته عددا كبيرا من النجوم، منهم أحمد السقا، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، إسعاد يونس، أحمد السعدني، بينما يحمل الفيلم توقيع المخرج محمد أمين.