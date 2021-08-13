درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، على مدن ومحافظات مصر، وبعض البلدان والعواصم العربية، وفق بيان صادر عنها، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

ووفقًا لما يتنبأ به الخبراء ويتوقعونه، سيكون الطقس شديد الحرارة ورطبا على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 32 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 39 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 40 25

نخل 35 22

نويبع 38 29

طابا 35 27

كاترين 32 19

الطور 37 24

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 45 29

المدينة 45 32

الرياض 47 31

المنامة 43 33

أبو ظبي 39 32

الدوحة 42 34

الكويت 49 33

دمشق 36 20

بيروت 33 30

عمان 32 21

القدس 29 22

غزة 33 24

بغداد 47 30

مسقط 36 30

صنعاء 28 17

الخرطوم 35 27

طرابلس 38 25

تونس 41 27

الجزائر 32 26

الرباط 28 20

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع خبراء الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة الخاصة بدرجة الحرارة ما يؤثر على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.