حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية الشديدة، وفي هذا الإطار يستعرض موقع «الوطن» في ضوء الخدمات التي يقدمها حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ اليوم في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.