حظك اليوم برج الأسد الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميزون بالكرم حد الإسراف، فمواليد برج الأسد لا يرون في إنفاق المال مشكلة كبيرة، ويؤثرون تضييعه على من يحبون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير، ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.