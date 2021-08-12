تعرف على تفاصيل أدوار ضيوف شرف فيلم «موسى»

تصدر فيلم موسى، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعاتٍ قليلة من طرحه بالسينمات، إذ أسدل الستار عليه، اعتبارًا من أمس الأربعاء، بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيلم «موسى»، من بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، فيما يظهر عدد من ضيوف الشرف في هذا العمل، الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، ومحمود حافظ، ومحمد لطفي وآخرين.

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل أدوار ضيوف شرف فيلم موسى، وهم كالتالي:

أمير كرارة

فاجأ الفنان أمير كرارة، جمهور فيلم موسى، إذ ظهر في آخر مشهد بالفيلم، دون أنّ يتفوه بأي كلمة، إذ جاء ظهوره بنفس الشكل الذي جاء في الصورة التي نشرها المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل أيام.

أحمد العوضي

ويظهر الفنان أحمد العوضي، في مشهد وحيد في فيلم موسى، إذ يُجسد دور ضابط شرطة، ومن ضمن مهامه القبض على الروبوت موسى.

أحمد حاتم

وظهر أحمد حاتم، بدور «يوسف حجاج»، وهو نفس الدور الذي جسده في فيلم «الهرم الرابع»، والذي عُرض عام 2016، حيث يحاول مساعدة كريم محمود عبدالعزيز في فيلم موسى، وإنقاذه من قِبل الشخصيات التي تحاول قتله.

صلاح عبدالله

ويُعد ظهور الفنان صلاح عبدالله، في الفيلم كضيف شرف، إذ يُجسد دور والد الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إلا أنه يتعرض للقتل على يد محمد جمعة، والذي يُجسد دور بلطجي.

إيرادات فيلم موسى

يذكر أنّ فيلم موسى، حقق إيرادات أمس الأربعاء في أول أيام عرضه، نحو 670 ألف جنيه، كما أنه حظي بإشادات واسعة من قِبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.