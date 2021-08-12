«يا بلاش».. 6 سيارات «كسر زيرو» تبدأ من 70 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من زيادة إعادة البيع للسيارات الحديثة كسر الزيرو خاصة السيارات موديلات 2019 و2020 و2021، وطلب أصحابها أسعارا مبالغ فيها بالرغم من تحقيقها رقما كبيرا في عداد السير.

أسباب ارتفاع الأسعار

وشرح بكار علي عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، سبب هذا التصرف، موضحا أن راغبي اقتناء السيارات ينقسمون إلى عدة فئات منهم من يقتني سيارة بهدف الرفاهية، وآخر يشتري سيارة بغرض التجارة، ونوع ثالث يشتري السيارة بسبب أنها من أساسيات الحياة اليومية في الأسرة.

وأكد على أن فئة من المواطنين بدأوا في تجارة السيارات، خاصة بعد التوسع في إعلانات السوشيال ميديا بهدف الربح السريع في شراء السيارة وإعادة بيعها مما أدى إلى ظهور أنواع في سوق السيارات المستعملة، وهو سوق سيارات كسر الزيرو، ويكون عدد السير بها قليل لا يتجاوز 50 ألف كيلو متر للسيارة في السير.

وأكد بكار في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيارات كسر الزيرو تكون فارق في السعر ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه في بعض السيارات.

سيارات كسر الزيرو

ومن خلال حديث عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» نستعرض بعض السيارات كسر الزيرو من فئات مختلفة يبدأ سعرها من 70 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه.

وقال بكار إن العلامة التجارية الأولى وهي شيفرولية لانوس موديل 2011، ومن مواصفات تلك السيارة ألا يتجاوز عدادها 100 ألف كيلو وتبدأ من موديل 2011 إلى فوق، وسعرها يبدأ من 70 ألف جنيه.

السيارة الثانية: وهي سينوفا a1 موديل 2016 وهي علامة تجارية صينية، عداد السير الخاص بالسيارة يبدأ من 20 ألف كيلو متر ولا يتجاوز 50 ألف كيلو متر، وسعرها يبدأ من 105 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن السيارات الأخرى هي فيات تيبو موديل 2020 وسيتروين سي اليزيه موديل 2021، وأن تلك السيارات تبدأ أسعارها في كسر الزيرو من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى شيفرولية نيو أوبترا وأوبل.