رفض 30 ألف طلب «إحلال السيارات» رغم استيفاء الشروط

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز بوزارة المالية، عن أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة عبر الموقع الإلكتروني، وصل إلى نحو 75 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد دراسة الطلبات المقدمة ومراجعتها تبين مخالفة نحو 30 ألف طلب لشروط المبادرة، لافتاً إلى أن أغلبها كان مستوف للشروط ولكن من خارج محافظات المرحلة الأولى، قائلا: «مثلا طلب مستوف للشروط ولكنه من خارج نطاق محافظات المرحلة الأولى المطبق عليها المبادرة، وهي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

وأكد المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أنه جرى الانتهاء من تجهيز نحو 30 ألف طلب من الطلبات المستوفاة للشروط البالغ عددها 40 ألفا، تمهيداً لتسليم مقدميها السيارات الجديدة، مشيراً إلى أن التكليفات الرئاسية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين في المبادرة، موضحا إن إدارة المبادرة تسعى دائما إلى إيجاد أفضل التحديثات على موقع المبادرة الإلكتروني بغرض تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني لدى البنوك من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تتعلق بمحل العمل، ومكان السكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي؛ بما يقلل من الفترة اللازمة لحصول المواطن على الموافقة النهائية على قرض تمويل ثمن السيارة، وفي الوقت نفسه تقليص حالات الرفض بسبب عدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل.

وأشار إلى وجود فريق دعم فني متكامل للرد على الاستفسارات على مدار اليوم، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيس بوك»، وتوفير فريق للمساعدة اللحظية من خلال الخط الساخن 15707.

وتابع «عوض» بأنه من المقرر تسليم 1700 سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس 2021؛ على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.