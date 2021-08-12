العثور على ربة منزل وطفلتها مذبوحتين داخل شقتهما ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مساء اليوم، على جثتي ربة منزل وطفلتها الرضيعة، مذبوحتين داخل شقتهما، بمنطقة بولاق الدكرور، وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الحادث، وضبط الجاني، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة ومباشرة التحقيقات.

بلاغ وجثتان داخل منزل ببولاق الدكرور

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقى بلاغا بالعثور على جثتي ربة منزل وطفلتها داخل شقتها في دائرة القسم. وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثتي كل من «سالمة م» في العقد الثالث من العمر، وطفلتها وتدعى «فريدة» تبلغ من العمر عام.

وبالفحص تبين إصابتهما بعده طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها للوصول للجاني، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت باستدعاء أسرة الضحيتين لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وخلافاتها.

العثور على سائق توك توك مذبوحا في المقطم

وفي سياق آخر، عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي جثة سائق «توك توك» في صحراء المقطم، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين سرقة «التوك توك» قيادته، وبالفحص عثر على متعلقاته الشخصية، وتبين أنه يُدعى هشام زكي عبد الجيد، في العقد الثاني من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، ومقيم في إحدي قرى بني سويف.

كما توصلت التحريات إلى أن المجني عليه، مقيم لدى أحد أقاربه للعمل علي «التوك توك»، بحثا عن لقمة العيش، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.