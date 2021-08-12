شروط دخول حفل بلقيس في الأوبرا.. 9 موانع

تحيي بعد قليل النجمة بلقيس، حفلا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية في أول ظهور لها بالأوبرا بعد غياب أكثر من 4 سنوات، في حفل تحت قيادة المايسترو أحمد طه، شروط دخول حفل بلقيس في الأوبرا كما وضعتها منظمي الدار وصلت إلى 9 شروط وهي كالتالي:

شروط دخول حفل بلقيس في الأوبرا الالتزام بالدخول من البوابات المخصصة

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

شروط دخول حفل بلقيس في الأوبرا ممنوع دخول الاطفال

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان ممنوع الملابس غير المناسبة.

- ممنوع التصوير.

تأتي هذه الحفلة بعد أيام من أزمتها التي كانت قد وقعت بعد أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية منعها من الغناء بسبب مشاكل في التصاريح والتراخيص، وهو الأمر الذي نفته بلقيس، وأكدت على أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، وأن ما حدث هو خطأ إداري وتم تفاديه وحله سريعا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قامت على الفور بحل الأزمة بعد التواصل مع بلقيس وتم سداد الرسوم الخاصة بالحفل الذي أقيم منذ أيام في نادي الجلاء وحفل اليوم.

بلقيس أوضحت في تصريحات لـ«الوطن» أنها لا تدخل مطلقا في أي مشاكل وتحترم قوانين كل الدول العربية، كما أنها أكدت على تحضر لجدول من الأغنيات التراثية والمصرية والعربية لكي تقدمها في حفل دار الأوبرا المصرية.

بلقيس كانت قد أحيت عام 2017 حفلا غنائيا كبيرا بدار الأوبرا رفقة والدها الفنان الكبير أحمد فتحي وقدمها خلال عشرات الأغنيات المصرية واليمنية والإماراتية الهامة، ومن المقرر أن يحضر اليوم عدد من رفقاء والدها الفنان أحمد فتحي للحفل لدعمها.