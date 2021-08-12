شقيق ياسمين عبد العزيز يشكر طبيبها المعالج: أنقذت حياتها 

وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الشكر للطبيب الذي أنقذ حياة شقيقته، بعد تخاذل الطبيب المختص. وكتب عبر حسابه على موقع «فيس بوك» يقول: «الدكتور المحترم عصام شلبايه، شكرا على كل مجهودك الفترة إللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها، ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خزلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان».

سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا

وفي سرية تامة، غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك، بعد قضاء 30 يوما فى المستشفى، إثر إجرائها عملية جراحية خاطئة، ولكن تم التدخل الطبي السريع لتستقر حالتها وتترك المستشفى وتستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي وطاقم تمريض يلازمها في المنزل لمدة 4 أيام، لتفاجئ الجميع بقرار سفرها المفاجئ، الذي لم يعلم أحد عن تفاصيله شيء، إلا أثناء مشاهدتها أثناء تواجدها في المطار بسيارة إسعاف تنقلها إلى طيارة خاصة مجهزة.

مرض ياسمين عبدالعزيز

والشهر الماضي، طلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز، مؤكدا خضوعها لإجراء عملية جراحية، مما أقلق جمهور ياسمين عن حالتها الصحية، ليظهر في بوست آخر، أعلن فيه حبه الشديد لزوجته، وأنه ضعيف أمام مرضها، مما أثار قلق جمهور ياسمين أكثر، وانهالت علي العوضي وقتها رسائل مطالبة بطمأنتهم على الحالة الصحية لياسمين.

ومازال العوضي حتى الآن رافضا إعلان أي تفاصيل عن حالة ياسمين الصحية حتى تتماثل للشفاء، ولكنه أكد خلال منشور على «فيس بوك» أن ما وصلت إليه ياسمين سببه خطأ طبي، مؤكدا أنه لن يسكت عن حقها.