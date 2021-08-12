محمود بدر: شباب التنسيقية صاحب رؤية وتجربة ثرية لتطوير مصر

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب بها الكثير من الشباب الفاعلين في العمل السياسي، الذين دائما ما يعملوا على الارتقاء ببلدهم مصر، حتى لو اختلفت آرائهم، «الشباب السياسي عنده تجربة ثرية وله رؤيته لتطوير بلده مصر، ولقينا منصة تجمعنا في إطار مشروع التنسيقية المتكامل الذي تتبناه الدولة».

بدر: الرئيس السيسي حل مشكلات أهالي أسوان أثناء إحدى مؤتمرات الشباب

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه وخلال حضوره إحدى مؤتمرات الشباب، في أسوان، تحدث أحد الشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحدى الندوات التي حضرها، وأبلغه بعدد من المشكلات التي تعاني منها محافظته، واستجاب له الرئيس السيسي وأمر بحل كل المشكلات التي تواجه أهل أسوان.

بدر: المنصات الحوارية بها حوار مجتمعي حقيقي بين الشباب

ولفت إلى أن المنصات الحوارية التي أطلقها عدد من الأحزاب والتنسيقية، بها حالة من الحوار المجتمعي الحقيقي بين شباب مصر والدولة المصرية، وكل هؤلاء الشباب مثقفون ومتفقون على هدف واحد، وهو رفعه علم مصر، وتبني الدولة لحالة الحوار تلك هو أمر جيد ومحمود، انعكس على العمل السياسي بين الشباب في الشارع المصري.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لها تجربة متكاملة في إشراك الشباب في العمل العام، حيث إنه وعلى كل حزب إرسال مجموعة من الأعضاء الأساسيين وآخرين احتياطيين للعمل ضمن التنسيقية.

وأكد أن مثل تلك النماذج تتبناها الدولة المصرية من أجل تحفيز الشباب على المشاركة بالعمل السياسي، «الدولة تقوم ببناء البنية التحتية وكذا البنية السياسية الجديدة لمستقبل الوطن وشبابه، كما وتعتمد الدولة على شبابها، ومتصالحه معهم وتشاركهم».

وتابع: «نشكر القيادة السياسية على ما قدمته للدولة ومواطنيها وشبابها».