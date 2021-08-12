تفاصيل طرح أغنية محمد حماقي «لو هتسيب».. من كلمات تامر حسين

طرحت أغنية «لو هتسيب» لمحمد حماقي، منذ قليل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على قناة الفنان محمد حماقي عبر «يوتيوب»، وهي ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني» الذي طرحت أولى أغنياته «زيها مين يوم» الخميس الماضي.

أغنية لو هتسيب لمحمد حماقي واحدة من أهم أغنيات الشاعر تامر حسين

«لو هاتسيب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج أحمد إبراهيم، وديجتال ماستر، لطارق مدكور، وفواصل موسيقية أحمد ابراهيم، ووتريات لسعيد كمال، وجيتار لمصطفى أصلان.

وأوضحت شركة محمد حماقي الجديدة «كيه آي ريكوردز»، في بيان، أن أغنية «لو هتسيب» ستكون آخر «سينجل» يتم إصداره، قبل الإصدار الذي طال انتظاره لألبوم «يا فاتني» بعد إصداره لألبوم «كل يوم من ده» عام 2019.

من جانبه، علق الشاعر تامر حسين، على الأغنية، قائلا عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «لعُشاق الدراما، كان عندي وجهة نظر في الناس أو الحبايب اللي بيبقى مفارقك ويقولك أبقى (خلي بالي مِن نفسك) أو (عايزك بخير بعد ما نسيب بعض) بحس إنها وصية مِش في محلها، ومالهاش غير الرد اللي حاتسمعوه في الأغنية، المهم حاتعرفوا التفاصيل كاملة في واحدة من أهم الأغاني اللي كتبتها السنادي، ومن أهم أغانيا في المُطلق وأتمنى تعجبكم أول أغنية ليا في ألبوم صديقي الفنان محمد حماقي يافاتني (لو حاتسيب) ولسه في حاجات مُختلفة بإذن الله».

وتقول كلمات أغنية لو هتسيب للمطرب محمد حماقي

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