أمين مؤسسة حياة كريمة: نعمل على تطوير الريف وتحسين حياة المواطن

بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب، وتحت شعار «تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي»، تم اختيار المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كأفضل مبادرة تنموية على مستوى الوطن العربي، وهي الاحتفالية التي شارك فيها شباب وشابات من 21 دولة عربية، وعدد من الشخصيات العامة الداعمة لعمل منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال محمود أسامة، أمين مؤسسة «حياة كريمة»، وعضو مجلس الأمناء، إنه درس ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في النسخة الأولي من البرنامج الرئاسي، حتى تخرج من البرنامج في دفعته الأولى عام 2016.

أسامة: المبادرة شكلها رئيس الوزراء بقرار صدر عام 2020

وأضاف «أسامة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة «حياة كريمة» هي إحدى اللجان التنفيذية التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقرار صدر عام 2020.

أسامة: تطوير قرى الريف المصري أحد أهم أهداف المؤسسة

ولفت إلى أن تكريمه من قبل احتفالية تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي يأتي في إطار عمله ضمن المبادرة على تطوير الكثير من المناطق والقرى المصرية ومنها المبادرة الأخيرة لتطوير قرى الريف والتي حملت اسم «تطوير الريف المصري»، حيث إن ذلك التكريم يأتي انعكاسا لأهمية عمل المبادرة وتأثيرها في حيوات الكثير من المواطنين بمختلف المحافظات المنتفعة من تلك المبادرة.

وأوضح «أسامة»، أن تكريمه ضمن الاحتفالية، يأتي انعكاسا لكون المبادرة هي أفضل مبادرة تنموية على مستوى الوطن العربي، وهي المبادرة التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها في يناير 2019، حتى تحولت لمبادرة بها سيتم تطوير أغلب قرى الريف المصري، وسيستفاد منها 58 مليون مواطن.

وتابع: «أنا خريج حقوق وعملت ماجستير في القانون، وأحنا جالنا تكليف أننا نعمل بشكل قانوني ضمن إحدى لجان المبادرة لتطوير كل قرى الريف المصري، ويعاونا فيها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرة، وهي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ العالم ومرصود لها أكثر من 700 مليار جنيه وبتشمل الكثير من المحافظات».