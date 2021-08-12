مشروعات خدمية ومدارس ومراكز شباب.. قطار «حياة كريمة» ينطلق بالبحيرة

انطلق قطار التنمية والتطوير بعد تدشين الرئيس السيسي مبادرة «حياة كريمة» بمدن ومراكز محافظة البحيرة، وأعلن المسؤولون أنه لن يتوقف إلا بعد استكمال مهمته التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستهدفت مبادرة حياة كريمة، تطوير الكثير من القرى، وتقديم النفع لفئات كثيرة من المواطنين هناك.

برنامج قومي يسهم في تنمية وتطوير الريف

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسعيها لتنفيذ برنامج قومي يسهم في تنمية وتطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئات المستحقة لذلك، بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم.

وأشار المحافظ إلى تحقيق تنمية شاملة بقرى الريف البحراوي، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية خلال هذه الفترة، ويتم ذلك عن طريق مبادرة ستعيد الحياة إلى القرى وسكانها، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء.

المحافظ يتابع الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة

وفي إطار تنفيذ المبادرة، تابع «آمنة» الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة، ومنها إنشاء مجمع خدمات ومركز شباب الحاجر بمركز كفر الدوار، بالإضافة إلى مد خط المياه من كوبري السلطة حتى النوام الحاجر بكفر الدوار.

وفي مركز أبوحمص جارٍ إنشاء مجمع خدمات قرية بركة غطاس، ومدرسة محمد عامر، ومدرسة روضة خيري، ومجمع خدمي متكامل ومركز شباب النخلة القبلية، وكذا مجمع خدمات شرنوب بدمنهور.

وأشار اللواء المحافظ إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبوحمص - حوش عيسى - أبوالمطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع.

كما تابع المحافظ عددًا من الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة بمركز أبوحمص، ومنها أعمال إنشاء مدرسة جواد حسني الثانوية، ومدرسة بريدان، ومدرسة عبد المنعم حسين، بالإضافة إلى وحدة قافلة البيطرية.