والد «مينا» متلقي حقنة ضمور العضلات: «مش مصدق ونفسي أرد الجميل للسيسي»

طفلان جديدان حصلا على حقنة علاج ضمور العضلات الشوكية، في مستشفى عين شمس الجامعي، ضمن المبادرة الرئاسية، لعلاج الأطفال من مصابي ضمور العضلات، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرفع العبء عن أسرهم، وإنقاذ أرواح أطفالهم، حيث يصل سعر الحقنة الواحدة إلى 2.1 مليون دولار.

والد «مينا»: المستشفى كانت مستعدة لاستقبالنا

ومن بين الطفلين اللذين تلقيا حقنة علاج ضمور العضلات الشوكية اليوم، مينا شريف سمير، من المنيا، وعمره 8 أشهر، والذي تواجد مع أسرته في مستشفى عين شمس الجامعي، منذ أمس الأربعاء، حيث ذكر والده لـ«الوطن»، أنهم فور وصولهم للمستشفى كان الطقم الطبي في انتظارهم، ووفروا لهم كل ما يحتاجونه، فضلا عن تجهيزهم لرضيعهم قبل تلقي الحقنة.

معاناة أسرة «مينا» مع ضمور العضلات الشوكية

ومن المقرر أن يخرج «مينا» وأسرته من المستشفى غدًا، بحسب والده: «هما هيخلوه النهاردة في المستشفى علشان يطمنوا عليه»، لافتًا إلى أنهم فقدوا ابنتهم بنفس المرض عندما بلغت عامها الثالث، ما جعلهم يلحظوا ظهور أعراض ضمور العضلات سريعًا على «مينا»، بينما كان في شهره الثالث، وتوجهوا به إلى الأطباء المتخصصين، والذين بدورهم طلبوا منهم أشعة وتحاليل أكدت إصابته بالمرض.

«عمري ما كنت أحلم ولا أدي نفسي فرصة للحلم أنه هيتعالج»، بهذه الكلمات عبر والد «مينا» عن شعوره بعد تلقي رضيعه حقنة ضمور العضلات، متذكرًا عندما أبلغ أحد الأطباء بأن هناك علاج لحالة طفله يتعدى الـ34 مليون جنيه، كان رده: «يعني مافيش علاج»، لافتًا إلى أنه عندما سمع بالمبادرة الرئاسية، وتوجيه الرئيس السيسي بعلاج الأطفال المصابة لم يكن متخيل أن ذلك يمكن أن يحدث، لغلاء تكاليف العلاج الباهظة.

رسالة خاصة من والد «مينا» للرئيس السيسي

ووجه الأب رسالة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «لو فضلت طول عمري أشكره مش هيكفي، النهاردة اتكتبت شهادة ميلاد جديدة لابني»، مضيفًا أنه ما زال غير مصدقًا بأن طفله «مينا» تلقى الحقنة أخيرًا، مستكملا أنه لا توجد دولة في العالم تفعل ذلك مع أطفالها، وتتحمل هذه التكاليف الباهظة لتخفيف الأعباء على أسرهم: «نفسي أرد الجميل للرئيس السيسي ومش عارف».