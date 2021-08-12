«التعليم» تتواصل مع «العالي» لحل أزمة طلاب التقسيم بالثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة توصلت إلى حل جذري مع وزارة التعليم العالي، بخصوص طلاب الثانوية العامة الذين قسموا امتحانات الصف الثالث الثانوي على عامين، قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا.

وأكد المصدر على أن الحل الوسط جاء استجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور بعد حالة الجدل التي أثيرت قبل إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، من أن الطلاب الذين قسموا الثانوية على سنتين، وتقسيم المواد على عامين، سوف تكون مجاميعهم مرتفعة ولم يتعرضوا لضغوط مثل التي تعرض لها باقي الطلاب.

التعليم: الحل يتضمن عدم تداخل مجاميع من دخلوا الامتحانات على مرة واحدة ومرتين

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة استجابت لمطالب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، وتوصلت إلى حد وسط يرتبط بمشكلة طلاب التقسيم في الثانوية العامة، بدعوى أن مجاميعهم سوف تكون أعلى، لأنهم قسموا المواد على سنتين.

وأضاف المصدر، أن وزارة التعليم العالي رفضت تخصيص تنسيق للطلاب الذين قسموا المواد على سنتين، وتنسيق آخر للطلاب النظاميين الذين دخول الامتحانات من مرة واحدة، لأنهم قانونا لا يصلح إجراء تنسيقين لدفعة واحدة.

ولفت المصدر إلى أنه يستحيل تعديل درجات الطلاب الذين قسموا السنة، لكن سيتم استيعاب هؤلاء الطلاب، بشكل يرضي الطلاب النظاميين الذين دخلوا امتحانات هذا العام ولم يقوموا بتقسيم السنة على عامين.

التعليم: طلاب التقسيم الحاصلين على مجاميع أعلى من 90% عددهم قليل جدا

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استيعاب طلاب التقسيم في الجامعات بطريقة تمنع تداخل المجموعتين معها، وسيتم الإعلان عن الحل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة.

وقال المصدر، إن عدد طلاب التقسيم في الثانوية العامة، الذين حصلوا على مجاميع أعلى من 90% عددهم قليل جدا، ولم يحصلوا على درجات خرافية كما يروج البعض، بل إن مجاميعهم قريبة جدا لباقي زملائهم.