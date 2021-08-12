أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.. مخاوف من التصحيح الإلكتروني

يعيش أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي أجواء من القلق لترقب نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر إعلانها اعتبارا من 15 أغسطس الحالي وبحد أقصى يوم 18 من الشهر ذاته، فبعد إعلان المؤشرات الأولية لنتيجة الامتحانات عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سادت حالة القلق سواء من الدرجات أو من التصحيح الإلكتروني ليصبح ذلك أهم أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.. قلق أولياء الأمور من التصحيح الإلكتروني

أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنّ الطلاب ينتظرون بحالة من القلق أي معلومات تكشف لهم عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021، في ظل خوفهم الشديد من نظام التصحيح الإلكتروني، مؤكدة أنّه رغم كونه يوفر الجهد والوقت، إلا أنّ تجربة البابل شيت جديدة على الطلاب هذا العام: «فيه طلبة شخبطت كتير في الورقة، وخايفين أجهزة الماسح الضوئي متقدرش تقراها».

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنّه يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف الإجراءات التي يتم على أساسها التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 والتصحيح الإلكتروني، موضحة أنّ استخدام النظام الإلكتروني في الامتحانات تجربة جديدة على الطلاب وتحتاج لمهارات عديدة في عمليات التظليل والسرعة وشدة التركيز.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021: مطالبات بالنظر لإجابات كراسات الأسئلة

من جانبها، أوضحت منى أبوغالي، إحدى أولياء الأمور، آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021، تمثلت في ظهور مطالبات جديدة لأولياء الأمور تتمثل في النظر إلى كراسات الأسئلة واعتماد الإجابات الموجودة بها ضمن درجات الطلاب، مؤكدة أنّ التصحيح الإلكتروني لا يزال يحتاج إلى توضيح آلية عمله: «فيه طلاب كتير شخبطوا في ورقة البابل شيت وده يخوف».

وأضافت «أبوغالي» لـ«الوطن»، أنّ النظر في إجابة الطلاب على كراسة الأسئلة يمكن أن يمنحهم نوعا من الطمأنينة، مؤكدة أنّ التصحيح الإلكتروني رغم مميزاته في توفير الوقت والجهد إلا أنّه خلق حالة من القلق لدى جميع الطلاب وأولياء أمورهم.

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتهاء تصحيح الامتحانات واعتماد النتيجة خلال ساعات

وفي سياق منفصل، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث تمثلت في انتهاء تصحيح مواد الشعبتين العلمية والأدبية والتعليم المدمج، موضحا أنّ النتيجة سيتم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم خلال ساعات.