بدا العدد التنازلي على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط، والذي من المقرر أن تعلن بداية الأسبوع المقبل، طبقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أنه سيجري إعلان النتيجة خلال الفترة من 15-18 أغسطس الجاري، منوها بعقد مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة وأسماء أوائل الثانوية العامة، ومؤشرات النجاح العامة للشعبة (العلمية والأدبية) ومقارنتها بالعام الماضي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح لنتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة ومقاربة للأعوام السابقة، وأن الاختلاف الموجود في توزيع الدرجات يعود لنسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% لـ90% حاليا.

تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط.. خلال ساعات

وقال شوقي إن ما يتداوله عن مؤشرات خاصة بنتيجة الثانوية العامة ليس لها أي أساس من الصحة، وإن ما جرى عرضه من مؤشرات على مجلس الوزراء هي مؤشرات مبدئية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إنهاء النتيجة لإعلانها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إنه جرى الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة للشعبتين (العلمي والإدبي) ورصد وتجميع الدرجات ونسب النجاح، مؤكداً أنه خلال ساعات سيجري تحديد أوائل الثانوية العامة، لكل شعبة وكل مادة لأول مرة هذ العام، وسيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تجري بدقة وشفافية ويتم إعادة كل مرحلة من مراحل التصحيح والرصد والتجميع، مرتين، للتأكد من عدم وجود أي خطأ في أي مرحلة، وأن النتيجة ستكون مرضية للغاية للطلاب الذين اجتهدوا بالفعل وذاكروا وفهموا مخرجات التعلم وفق الرؤية.